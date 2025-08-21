108 Perguruan Tinggi Ikuti Energy Debate Championship PGTC 2025

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menerima pendaftaran 108 perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada penutupan Energy Debate Championship, salah satu kompetisi utama dalam rangkaian Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025.

Lomba debat dengan format British Parliamentary ini ditutup pada Selasa (19/8) malam.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan Energy Debate Championship merupakan komitmen Pertamina dalam menyiapkan pemimpin masa depan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Kami bangga melihat antusiasme luar biasa dari mahasiswa di seluruh Indonesia.

Energy Debate Championship bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga wadah untuk menyalurkan gagasan segar dan inovatif yang dapat menjadi kontribusi nyata bagi masa depan energi Indonesia,” ujar Fadjar Djoko Santoso.

Fadjar Djoko Santoso menegaskan bahwa kompetisi ini dirancang sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan dan diplomasi bagi generasi muda.

“Energy Debate Championship tidak hanya melahirkan pemenang lomba, melainkan juga calon pemimpin bangsa yang siap berdialog, bernegosiasi, dan menghadirkan solusi berkelanjutan untuk Indonesia,” katanya.

Sejak dibuka pada 10 Juli 2025, ajang ini berhasil menghimpun lebih dari 350 tim mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.