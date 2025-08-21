Kolonel Inf Candra Mutasi ke Mabes TNI, Ini Kapendam IX/Udayana yang Baru
bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Staf Kodam (Kasdam) IX/Udayana Brigjen TNI Taufiq Hanafi memimpin upacara Sertijab dan Tradisi Laporan Korps sejumlah pejabat di Aula Supardi, Selasa (19/8) lalu.
Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri pejabat utama Kodam serta jajaran Persit Kartika Chandra Kirana PD IX/Udayana.
Dilansir dari akun Kodam Udayana, sejumlah pejabat resmi berganti posisi.
Kainfolahtadam IX/Udayana Kolonel Inf Adi Sabarudin kini dipercaya sebagai Pamen Ahli Bidang OMP Sahli Pangdam IX/Udayana.
Posisi Kainfolahtadam IX/Udayana Kolonel Inf Adi Sabarudin kini ditempati Kolonel Inf Komang Agus yang sebelumnya sebagai Kasubdisbinrohhin Disbintalad.
Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Candra yang baru menjabat beberapa waktu lalu dimutasi sebagai Pamen Denma Mabesad dalam rangka pendidikan di Sesko TNI.
Posisi Kapendam IX/Udayana ditempati Kolonel Inf Widi Rahman yang sebelumnya menjabat Dandim 0407/Kota Bengkulu.
Danyonif 900/SBW Letkol Inf Rendra Agit Trisnawan mendapat penugasan baru sebagai Dandim 1628/Sumbawa Barat.
