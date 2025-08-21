Kadiskop UMKM Mengakui Temuan Luhut, Banyak WNA Menguasai Sektor Mikro di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banyaknya warga negara asing (WNA) di Bali yang mendapat izin usaha skala UMKM seperti unggahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B Pandjaitan ternyata ada benarnya.

Kepala Diskop UMKM Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh mengakui secara kasat mata ada WNA yang melakukan praktik usaha kecil yang lolos akibat adanya celah di Online Single Submission (OSS).

“Memang kami akui secara kasat mata ada praktik usaha yang dijalankan WNA memanfaatkan celah sistem perizinan OSS.

Kemudahan untuk memproses perizinan tentu juga akan memiliki dampak yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar yang hanya mencari keuntungan saja di Bali,” kata Kepala Diskop UMKM Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh dilansir dari Antara.

Tri Arya Dhyana Kubontubuh mengatakan banyak investor asing menguasai sektor strategis sampai ke level mikro seperti usaha penyewaan kendaraan, homestay, dan biro perjalanan.

Menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah menertibkan setiap temuan, sementara izinnya langsung melalui OSS ke pusat.

“Ini sudah menjadi perhatian pak gubernur.

Pemerintah daerah telah membentuk satgas gabungan untuk menertibkan izin usaha yang sudah berjalan.