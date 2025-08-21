JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kadiskop UMKM Mengakui Temuan Luhut, Banyak WNA Menguasai Sektor Mikro di Bali

Kadiskop UMKM Mengakui Temuan Luhut, Banyak WNA Menguasai Sektor Mikro di Bali

Kamis, 21 Agustus 2025 – 15:12 WIB
Kadiskop UMKM Mengakui Temuan Luhut, Banyak WNA Menguasai Sektor Mikro di Bali - JPNN.com Bali
Lalu lalang turis asing di papan informasi keberangkatan pesawat di terminal internasional Bandara Ngurah Rai, Bali. Banyaknya WNA di Bali membuka usaha skala mikro membuat gerah Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Foto: ap1.co.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Banyaknya warga negara asing (WNA) di Bali yang mendapat izin usaha skala UMKM seperti unggahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B Pandjaitan ternyata ada benarnya.

Kepala Diskop UMKM Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh mengakui secara kasat mata ada WNA yang melakukan praktik usaha kecil yang lolos akibat adanya celah di Online Single Submission (OSS).

“Memang kami akui secara kasat mata ada praktik usaha yang dijalankan WNA memanfaatkan celah sistem perizinan OSS.

Baca Juga:

Kemudahan untuk memproses perizinan tentu juga akan memiliki dampak yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar yang hanya mencari keuntungan saja di Bali,” kata Kepala Diskop UMKM Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh dilansir dari Antara.

Tri Arya Dhyana Kubontubuh mengatakan banyak investor asing menguasai sektor strategis sampai ke level mikro seperti usaha penyewaan kendaraan, homestay, dan biro perjalanan.

Menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah menertibkan setiap temuan, sementara izinnya langsung melalui OSS ke pusat.

Baca Juga:

“Ini sudah menjadi perhatian pak gubernur.

Pemerintah daerah telah membentuk satgas gabungan untuk menertibkan izin usaha yang sudah berjalan.

Banyaknya WNA di Bali yang mendapat izin usaha skala UMKM seperti unggahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B Pandjaitan ternyata ada benarnya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   WNA investor UMKM Skala UMKM Usaha Mikro Bali Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan Dinas Koperasi & UMKM Bali Online Single Submission Kadiskop UMKM Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eduardo Perez Kerja Keras Mencari Cara Bungkam Bali United di Stadion GBT - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Kerja Keras Mencari Cara Bungkam Bali United di Stadion GBT

  2. H2H Persebaya vs Bali United: Serdadu Tridatu Dominan, Bajol Ijo Peluang Revans - JPNN.com Bali

    H2H Persebaya vs Bali United: Serdadu Tridatu Dominan, Bajol Ijo Peluang Revans

  3. Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji - JPNN.com Bali

    Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU