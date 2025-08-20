Skizopreneur Hadir di Rumah Berdaya Denpasar, 27 Penyintas ODS Terima Manfaat

JPNN.com

Rabu, 20 Agustus 2025 – 14:03 WIB
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Kadis Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, Fuel Terminal Manager Sanggaran Muhammad Riduansyah dan President Laamu Atoll Council Maldives Ismail Ali melaunching program Skizofrenia Entreprenuer divisi cuci motor salju di Rumah Berdaya Denpasar, Rabu (20/8). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Program baru hadir di Rumah Berdaya Denpasar, Rabu (20/8).

Pemkot Denpasar bersama PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sanggaran secara resmi melaunching program Skizofrenia Entrepreneur divisi cuci motor salju.

Program baru ini dilaunching langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Kadis Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty dan Fuel Terminal Manager Sanggaran Muhammad Riduansyah.

Program ini bahkan mendapat perhatian delegasi Maldives yang hadir langsung di lokasi acara.

President Laamu Atoll Council Maldives Ismail Ali bersama rombongan terpantau menyaksikan launching program inovatif ini.

Schizophrenia Entrepreneur merupakan salah satu wujud nyata program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sanggaran dalam memberdayakan penyandang disabilitas mental, khususnya Orang dengan Skizofrenia (ODS) di Denpasar, Bali.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty mengatakan, melalui program Skizofrenia Entrepreneur, para ODS difasilitasi untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha yang terarah.

Selain cuci motor salju yang baru saja dilaunching, mereka diarahkan untuk memproduksi dupa Arusaji dan produk herbal.

