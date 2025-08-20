Coinfest Asia 2025: Ajang Kripto & Web3 Hadir di Nuanu, Pilar Ekonomi Digital

bali.jpnn.com, TABANAN - Ajang Coinfest Asia 2025 dijadwalkan bergulir di Social House, Nuanu City, Tabanan, Bali pada 21 – 22 Agustus.

Ajang kripto dan Web3 terbesar di dunia dijadwalkan dihadiri 10 ribu peserta dari 90 negara, termasuk pemimpin industri, inovator, kreator, dan penggemar.

Selama dua hari, para pemimpin industri, innovator, kreator dan penggemar akan membahas peran aset kripto dalam ekonomi digital Indonesia.

Beberapa agenda akan hadir selama dua hari, mulai dari Tabanan Talks di Ash, program akselerasi, termasuk kolaborasi dengan institusi besar Indonesia di SOL Studio.

Akan ada juga pertemuan investor dan deal-making lounge, arena gaming di Block 42 yang disertai demo langsung.

Coinfest Asia 2025 kian meraih dengan hadirnya parade budaya Ogoh-Ogoh untuk merayakan integrasi antara Coinfest Asia dan Nuanu dengan budaya Bali serta komunitas kreatif modernnya.

Edisi tahun ini mengusung tema “Full Moon”, mencerminkan pergeseran besar bagi ekosistem.

“Full Moon adalah simbol momentum.