JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Rabu (20/8), Lengkap!

Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Rabu (20/8), Lengkap!

Rabu, 20 Agustus 2025 – 05:43 WIB
Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Rabu (20/8), Lengkap! - JPNN.com Bali
Ilustrasi upacara piodalan. Foto: menyali-buleleng.desa.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (20/8) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Wage Kulawu.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (20/8) saat Buda Wage Kulawu: Tersebar di Karangasem, Ganyar, Badung, Buleleng dan Bangli
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali lokasi piodalan jadwal piodalan Buda Wage Kulawu umat hindu Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Jordy Bruijn Terkesima Latihan Perdana Bareng Bali United, Fokus Adaptasi - JPNN.com Bali

    Momen Jordy Bruijn Terkesima Latihan Perdana Bareng Bali United, Fokus Adaptasi

  2. Eduardo Perez Bongkar Problem Persebaya Menjelang Kontra Bali United, Bahaya - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Bongkar Problem Persebaya Menjelang Kontra Bali United, Bahaya

  3. Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU