JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Iptu Nur Habib Aulya Promosi, Pimpin Satreskrim Polres Bangli

Iptu Nur Habib Aulya Promosi, Pimpin Satreskrim Polres Bangli

Selasa, 19 Agustus 2025 – 22:27 WIB
Iptu Nur Habib Aulya Promosi, Pimpin Satreskrim Polres Bangli - JPNN.com Bali
Kapolres Bangli AKBP James Irianov Syaloom Rajagukguk mengucapkan selamat kepada Iptu Nur Habib Aulya, mantan Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan yang dipromosikan sebagai Kasatreskrim Polres Bangli, Selasa (19/8). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan Iptu Nur Habib Aulya resmi mendapat promosi jabatan.

Perwira muda itu kini menduduki jabatan sebagai Kasat Reskrim Polres Bangli.

Iptu Nur Habib Aulya menggantikan AKP I Gusti Ngurah Jaya Winangun yang dimutasi sebagai Kanit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Bali.

Baca Juga:

Serah terima jabatan tersebut berlangsung, Selasa (19/8).

Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga menyampaikan ucapan selamat atas promosi Iptu Nur Habib Aulya.

AKP Agus Adi Apriyoga menilai jabatan baru yang diemban Iptu Nur Habib merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan selama bertugas di Polsek Denpasar Selatan.

Baca Juga:

“Atas nama keluarga besar Polsek Denpasar Selatan, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Iptu Nur Habib Aulya.

Semoga ditempat tugas yang baru semakin sukses, amanah, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat serta institusi Polri,” ujar Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga.

Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan Iptu Nur Habib Aulya resmi mendapat promosi jabatan sebagai Kasatreskrim Polres Bangli
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Iptu Nur Habib Aulya Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan promosi jabatan mutasi Polri Polri polres bangli polsek denpasar selatan Kasatreskrim Polres Bangli

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez Masih Percaya Striker Mihailo Perovic Menjelang Kontra Bali United

  2. Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi - JPNN.com Bali

    Fakta Menarik Pekan Ke-2 Super League: Persija Dominan, Bali United Agresif, tetapi

  3. Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng - JPNN.com Bali

    Profil & Statistik Gelandang Serang Anyar Bali United Jordy Bruijn, Mentereng

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU