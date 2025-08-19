Iptu Nur Habib Aulya Promosi, Pimpin Satreskrim Polres Bangli

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan Iptu Nur Habib Aulya resmi mendapat promosi jabatan.

Perwira muda itu kini menduduki jabatan sebagai Kasat Reskrim Polres Bangli.

Iptu Nur Habib Aulya menggantikan AKP I Gusti Ngurah Jaya Winangun yang dimutasi sebagai Kanit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Bali.

Serah terima jabatan tersebut berlangsung, Selasa (19/8).

Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga menyampaikan ucapan selamat atas promosi Iptu Nur Habib Aulya.

AKP Agus Adi Apriyoga menilai jabatan baru yang diemban Iptu Nur Habib merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan selama bertugas di Polsek Denpasar Selatan.

“Atas nama keluarga besar Polsek Denpasar Selatan, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Iptu Nur Habib Aulya.

Semoga ditempat tugas yang baru semakin sukses, amanah, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat serta institusi Polri,” ujar Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga.