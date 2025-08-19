Cellular World Merambah Canggu Bali, Incar Pelaku Usaha Hingga Ekspatriat

JPNN.com

CEO Cellular World Malika Jiwaji didampingi CCO Celluler World Ni Wayan Yuliani memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (19/8) terkait rencana pembukaan megastore Cellular World di Canggu, Kuta Utara, Badung, Jumat (22/8) mendatang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Cellular World, ritel teknologi terbesar di Bali merambah kawasan destinasi wisata menandai 18 tahun kiprah mereka di Pulau Dewata.

Hal ini ditandai dengan rencana pembukaan megastore baru di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Jumat (22/8) mendatang.

CEO Cellular World Malika Jiwaji mengatakan pembukaan ritel offline di Canggu ini untuk menjawab kebutuhan warga lokal, pelaku usaha, UMKM, hingga ekspatriat yang mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan keamanan.

“Bagi kami pasar offline dan online sama-sama penting.

Kali ini kami membuka megastore secara offline di kawasan Canggu,” ujar Malika Jiwaji, Selasa (19/8).

Menurut Malika, pemilihan Canggu sebagai lokasi megastore baru didasari oleh potensi besar kawasan ini sebagai destinasi bisnis, hunian, serta komunitas ekspatriat.

“Canggu berkembang pesat, tetapi akses untuk belanja teknologi terbatas. Jadi, Cellular World hadir untuk menjawab kebutuhan mereka,” kata Malika Jiwaji.

Selain di Canggu, Cellular World juga menyiapkan pembukaan Megastore Infinity yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Denpasar.

