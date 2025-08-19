Satgas LPG 3 Kg Bali Sidak Pangkalan di Denpasar, Buntut Laporan Elpiji Langka

JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 19:25 WIB
Tim Pengawasan Terpadu Satgas LPG 3 Kg Provinsi Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pangkalan di Kota Denpasar, Selasa (19/8). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Pengawasan Terpadu Satgas LPG 3 Kg Provinsi Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pangkalan di Kota Denpasar, Selasa (19/8).

Sidak yang dipimpin oleh Pengawas Perdagangan Ahli Madya, Ni Luh Putu Suratini, bersama tim dari perangkat daerah terkait, menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg.

Sidak juga untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan elpiji di tingkat pangkalan tak ada kendala seperti laporan warga.

Satgas LPG 3 Kg turun ke beberapa pangkalan yang berlokasi di Renon, Sanur, Sesetan, dan Padangsambian setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Disperindag Denpasar.

Hasil pengawasan tim di lapangan menunjukkan, dari tujuh pangkalan yang diperiksa, enam di antaranya telah memenuhi ketentuan dan menjalankan usaha sesuai aturan.

Namun, satu pangkalan ditemukan masih meletakkan papan pangkalan tidak pada posisi yang mudah terlihat masyarakat.

Pangkalan tersebut diketahui menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi ini terjadi karena pangkalan tersebut memperoleh LPG 3 Kg dari agen dengan harga di atas ketentuan HET.

