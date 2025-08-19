Kakao Jembrana Menembus Pasar Global, Ekspor ke Belanda

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati Patriana Krisna melepas ekspor biji Kakao Fermentasi Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS) ke Belanda.

Ini merupakan ekspor yang kesembilan dari KSS sejak 2017.

Pengiriman tahun ini berjumlah dua ton menuju Surabaya untuk dilaksanakan konsolidasi atau penggabungan dengan biji kakao dari Papua dan Sumba yang nantinya akan dikirim ke Belanda.

Bupati Kembang Hartawan mengucapkan terima kasih kepada Direktur Biji Kakao Trading Company Mr. Dejan Borislavjevic secara zoom dari Belanda sehingga kakao Jembrana bisa menembus pasar global.

"Terima kasih telah menerima produk kakao Jembrana di pasar Eropa.

Saya optimistis akan ada peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor ke pasar global," ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Ketua KKS Ketut Wiadnyana mengucapkan terima kasih atas perhatian penuh Pemkab Jembrana atas perkembangan industri Kakao di Jembrana.

"Terima kasih banyak kepada Bupati Jembrana atas dukungannya untuk kami.