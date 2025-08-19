JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Selasa (19/8): Bersifat Panas, tak Baik Membangun Rumah

Kalender Bali Selasa (19/8): Bersifat Panas, tak Baik Membangun Rumah

Selasa, 19 Agustus 2025 – 05:29 WIB
Kalender Bali Selasa (19/8): Bersifat Panas, tak Baik Membangun Rumah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 19 Agustus 2025 bertepatan dengan Anggara Pon Kulawu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (19/8) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Pon Kulawu.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (19/8) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 19 Agustus 2025 bertepatan dengan Anggara Pon Kulawu: Bersifat panas, hari ini tak baik untuk membangun rumah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Bersifat Panas membangun rumah Kalaender Bali Selasa 19 Agustus 2025 Anggara Pon Kulawu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas - JPNN.com Bali

    Nasihat Bijak Thijmen Goppel Setelah Rizky Dwi Cetak Gol Bunuh Diri, Berkelas

  2. Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Kecepatan Thijmen Goppel saat Cetak Gol ke Gawang Alan Bernandon Luar Biasa

  3. Thijmen Goppel Tampil Ciamik, Raih Pemain Terbaik, Ini yang Bikin Terkesan - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Tampil Ciamik, Raih Pemain Terbaik, Ini yang Bikin Terkesan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU