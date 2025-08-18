FBI NAA Bergulir di Nusa Dua, Polda Bali Gelar Apel Kesiapan Personel

JPNN.com

Senin, 18 Agustus 2025 – 18:28 WIB
Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono memimpin apel kesiapan pasukan pengamanan FBI NAA 2025 di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (18/8). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali menjadi tuan rumah ajang The Federal Bureau of Investigation National Academy Associates (FBI NAA) Aspac Retrainer Conference 2025.

FBI NAA bergulir mulai 18 - 21 Agustus 2025 di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Badung, Bali.

Polda Bali dan Polresta Denpasar ikut terlibat dalam pengamanan FBI NAA Aspac Retrainer Conference 2025.

Para personel melaksanakan apel kesiapan pasukan dipimpin langsung Karo Ops Polda Bali Kombes Soelistijono, Senin (18/8).

Kombes Soelistijono mengatakan kegiatan FBI NAA Aspac Retrainer Conference 2025 dihadiri lebih dari 165 orang dari 29 negara dan dalam negeri terdapat 162 peserta.

Mereka datang dari perwakilan Kementerian dan Lembaga.

Oleh karena itu, Kombes Soelistijono menginstruksikan kepada seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan pengamanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

“Saya minta setiap Kasatgaspam selalu mengecek personelnya, laksanakan pengamanan sesuai dengan SOP.

