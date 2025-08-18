22 Saluran Televisi Hadir di Turyapada Tower, Sumber PAD Baru Bagi Bali

JPNN.com

Senin, 18 Agustus 2025 – 15:34 WIB
Tampak depan menara pemancar jaringan televisi digital Turyapada Tower di Denpasar, Senin (18/8). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, BULELENG - 12 saluran televisi digital baru hadir di menara pemancar sekaligus ikon wisata Turyapada Tower di Pegayaman, Buleleng, Bali, Senin (18/8).

12 saluran televisi digital baru itu antara lain Nusantara TV, Harum TV, TVRI Nasional, TVRI Bali, TVRI World, TVRI Sport, MDTV, Kompas TV, Bali TV, Jawa Post TV, Garuda TV dan Simpo TV.

Sebelumnya, sebanyak 10 saluran dari kelompok Viva Group masuk Turyapada Tower, yaitu ANTV, Trans 7, Trans TV, INews, MNC, RCTI, Global TV, TVOne, VTV, dan Jagantara TV.

Dengan demikian, total sudah 22 stasiun televisi bersiaran di Turyapada Tower yang siap melengkapi kebutuhan masyarakat.

Pemprov Bali menyadari meski cakupan jaringan dari menara pemancar setinggi 115 meter yang dibangun pada ketinggian 1.521 meter di atas permukaan laut itu belum sepenuhnya menyentuh desa-desa pelosok.

Namun, Wagub Giri Prasta menjamin di luar sembilan kecamatan yang sudah dijangkau akan segera mendapat layanan juga.

Apalagi, capaian cakupannya sudah menyentuh 90 persen.                                                

"Melalui siaran televisi digital ini, masyarakat dapat menikmati kualitas gambar dan suara yang lebih jauh lebih baik," ujar Wagub Bali Nyoman Giri Prasta dilansir dari Antara.

