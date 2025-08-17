Pertamina Amankan Pasokan BBM di Labuan Bajo, Kerahkan Kapal & Mobil Tangki

bali.jpnn.com, LABUAN BAJO - PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Flores, khususnya di Labuan Bajo dan sekitarnya, dipastikan kembali normal pekan ini.

Hal itu menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah wilayah di Pulau Flores, NTT serta Labuan Bajo yang terdampak cuaca ekstrem.

Menurut Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi, distribusi BBM ke Labuan Bajo sebelumnya dilakukan secara reguler dari Fuel Terminal Reo.

Namun, kini pasokan ditambah melalui dua titik alih suplai, yakni dari Fuel Terminal BBM Maumere dan Fuel Terminal BBM Ende.

“Fuel terminal kami beroperasi 24 jam untuk memastikan ketersediaan BBM di Labuan Bajo dan sekitarnya tetap terjaga,” ujar Ahad Rahedi dalam pernyataan resminya, Minggu (17/8).

Sebagai bagian dari optimalisasi distribusi, Sales Area NTT Pertamina Patra Niaga mengerahkan armada tambahan dari kedua terminal tersebut.

Dari Fuel Terminal Maumere, telah dioperasikan tiga unit mobil tangki berkapasitas 16.000 liter dengan total pasokan 48.000 liter produk Pertamina Dex.

Dari Fuel Terminal Ende, enam unit mobil tangki dengan kapasitas yang sama dikerahkan, membawa total 96.000 liter produk Biosolar.