3.199 Napi Terima Remisi HUT ke-80 RI, 155 Langsung Bebas, 33 WNA Ketiban Berkah

Minggu, 17 Agustus 2025 – 19:42 WIB
Sekda Bali Dewa Made Indra menyerahkan berkas remisi kepada perwakilan narapidana yang menerima remisi HUT ke-80 Ri di Lapas Kerobokan, Minggu (17/8). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebanyak 3.199 warga binaan di Provinsi Bali menerima remisi sehubungan HUT ke-80 RI.

Mereka tersebar di 11 unit pelaksana teknis pemasyarakatan baik lapas dan rumah tahanan negara (rutan) yang ada di Bali.

Dari 3.199 warga binaan yang dapat kado HUT ke-80 RI itu, sebanyak 155 orang di antaranya menerima remisi langsung bebas.

Besaran potongan masa pidana tersebut mulai satu hingga paling banyak enam bulan.

Perinciannya, 3.190 orang adalah narapidana dan sembilan orang lainnya adalah anak binaan.

Dari sebanyak 3.190 orang narapidana dewasa itu, sebanyak 150 orang di antaranya langsung bebas dan lima anak binaan langsung bebas.

Selain narapidana berkebangsaan Indonesia, ada juga 33 napi warga negara asing (WNA) yang mendapat remisi HUT RI.

Perinciannya, empat orang asal India, dua orang Amerika Serikat, tiga dari Rusia, tiga dari Inggris dan sejumlah negara lainnya.

Sebanyak 3.199 warga binaan di Provinsi Bali menerima remisi sehubungan HUT ke-80 RI. Mereka tersebar di 11 lapas dan rutan di seluruh Bali
