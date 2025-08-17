Momen Langka di Bandara Bali: Wisatawan Ikut Lomba HUT RI Sambil Menunggu Pesawat

JPNN.com

Minggu, 17 Agustus 2025 – 18:39 WIB
Wisatawan domestik dan mancanegara mengikuti lomba 17-an peringatan HUT Ke-80 RI, di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu (17/8). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beragam lomba mewarnai perayaan HUT ke-80 RI di Bali, tidak terkecuali di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai, Denpasar.

Wisatawan domestik maupun mancanegara beramai-ramai ikut merayakan HUT RI dengan mengikuti berbagai lomba sambil menunggu waktu penerbangan.

Menurut GM Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab, lomba yang digelar ini dalam rangka memeriahkan dan menebar semangat kemerdekaan ke penumpang.

“Ini supaya mereka bisa ikut merayakan kemerdekaan, menumbuhkan semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Para WNA juga ikut antusias, mereka bahkan tertawa gembira,” kata Ahmad Syaugi dilansir dari Antara.

Beragam lomba digelar, mulai dari lomba lari kelereng, lomba lari memindahkan bendera merah putih, dan lomba lari sambil membawa bola di kaki.

Untuk menghadirkan nuansa hari kemerdekaan, sejak jauh-jauh hari pengelola bandara juga memasang ornamen-ornamen yang menunjukkan semangat kemerdekaan di terminal domestik maupun internasional.

“Kami ingin momentum HUT Ke-80 RI dapat dirasakan setiap orang yang berada di Bandara Bali.

