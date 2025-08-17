JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jelajah 3 Pemuda Keliling Bali Rayakan HUT RI & Kampanye Olahraga Kayak

Jelajah 3 Pemuda Keliling Bali Rayakan HUT RI & Kampanye Olahraga Kayak

Minggu, 17 Agustus 2025 – 07:59 WIB
Jelajah 3 Pemuda Keliling Bali Rayakan HUT RI & Kampanye Olahraga Kayak - JPNN.com Bali
Tim ekspedisi keliling Pulau Bali menggunakan perahu kayak berpose bersama yakni Bangkit Sakti (kanan), Ayu Laksmi (tengah) dan Andriano Amos (kiri). Foto: ANTARA/Dokumen Pribadi Andriano Amos

bali.jpnn.com, BALI - Langkah besar diambil tiga orang pemuda Bali untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia dan kecintaannya dengan olahraga kayak.

Bangkit Sakti, 24; Ayu Laksmi, 30 dan Andriano Amos, 29, memutuskan melakukan ekspedisi mengelilingi Pulau Bali menggunakan perahu kayak.

Anggota Mapala Wanaprastha Dharma, kelompok penggiat alam bebas Universitas Udayana, ini melakukan ekspedisi selama 20 hari, sejak 10 Agustus hingga 30 Agustus 2025.

Baca Juga:

Bermodalkan perahu kayak berbahan plastik, ketiganya keliling Pulau Bali selama tujuh hingga delapan jam setiap hari dengan target jarak 20 - 25 kilometer per hari.

Mereka harus menempuh jarak 668 km untuk mengelilingi Pulau Bali.

Setiap perhentian, ketiganya menginap di tepi pantai di beberapa titik lokasi yang telah ditentukan sejak hari keberangkatan.

Baca Juga:

Saat ini ketiganya sudah mengayun kayak memasuki hari ketujuh dengan posisi sudah mencapai Pulau Menjangan, Kabupaten Buleleng, Bali.

“Kayak merupakan salah satu alternatif wisata yang sifatnya berkelanjutan, khususnya meminimalisir kerusakan lingkungan.

Langkah besar diambil tiga orang pemuda Bali untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia dan kecintaannya dengan olahraga kayak.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   HUT ke-80 RI Olahraga Kayak pemuda bali Bali pulau bali Ekspedisi Jelajah Bali Mapala Unud unud Mapala Wanaprastha Dharma Wanandri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 3 Fakta Menarik saat Malut United Paksa Bali United Bermain Imbang, Rekor - JPNN.com Bali

    3 Fakta Menarik saat Malut United Paksa Bali United Bermain Imbang, Rekor

  2. Mengulik Performa Thijmen Goppel, Mesin Gol Baru Bali United, Agresif - JPNN.com Bali

    Mengulik Performa Thijmen Goppel, Mesin Gol Baru Bali United, Agresif

  3. Irfan Jaya Sebut Bali United Layak Menang, Gol Bunuh Diri Mengubah Segalanya - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Sebut Bali United Layak Menang, Gol Bunuh Diri Mengubah Segalanya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU