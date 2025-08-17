Jelajah 3 Pemuda Keliling Bali Rayakan HUT RI & Kampanye Olahraga Kayak

bali.jpnn.com, BALI - Langkah besar diambil tiga orang pemuda Bali untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia dan kecintaannya dengan olahraga kayak.

Bangkit Sakti, 24; Ayu Laksmi, 30 dan Andriano Amos, 29, memutuskan melakukan ekspedisi mengelilingi Pulau Bali menggunakan perahu kayak.

Anggota Mapala Wanaprastha Dharma, kelompok penggiat alam bebas Universitas Udayana, ini melakukan ekspedisi selama 20 hari, sejak 10 Agustus hingga 30 Agustus 2025.

Bermodalkan perahu kayak berbahan plastik, ketiganya keliling Pulau Bali selama tujuh hingga delapan jam setiap hari dengan target jarak 20 - 25 kilometer per hari.

Mereka harus menempuh jarak 668 km untuk mengelilingi Pulau Bali.

Setiap perhentian, ketiganya menginap di tepi pantai di beberapa titik lokasi yang telah ditentukan sejak hari keberangkatan.

Saat ini ketiganya sudah mengayun kayak memasuki hari ketujuh dengan posisi sudah mencapai Pulau Menjangan, Kabupaten Buleleng, Bali.

“Kayak merupakan salah satu alternatif wisata yang sifatnya berkelanjutan, khususnya meminimalisir kerusakan lingkungan.