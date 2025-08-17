Prakiraan Cuaca di Bali saat HUT ke-80 RI: Dominan Berawan, Waspada Angin Kencang

JPNN.com

Minggu, 17 Agustus 2025 – 07:25 WIB
Langit di atas perairan Benoa, Denpasar, cerah berawan saat diabadikan dari Tol Bali Mandara. BMKG memperkirakan cuaca di Bali hari ini dominan berawan dan cerah berawan saat HUT ke-80 RI. Foto: Ali Mustofa/JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca di Provinsi Bali saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, MInggu hari ini (17/9) diprediksi berawan.

“Cuaca berawan diprediksi terjadi mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA,” ujar Ketua Kelompok Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Wilayah III Wayan Musteana dilansir dari Antara.

Namun, memasuki sore hingga malam, sebagian besar kabupaten/kota di Bali diperkirakan berubah menjadi cerah berawan.

Meski diperkirakan hari ini tak turun hujan, BMKG meminta masyarakat Bali mewaspadai potensi angin kencang.

Pergerakan angin di Bali hari ini diperkirakan bergerak dari arah timur-tenggara dengan kecepatan rata-rata 37 kilometer per jam.

Suhu udara diperkirakan rata-rata antara 22-30 derajat celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar 60-95 derajat celcius.

“Cuaca cerah hari ini semoga mendukung aktivitas peringatan HUT Ke-80 RI yang banyak melibatkan partisipasi publik di ruang terbuka,” katanya.

Untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan hingga 2,5 meter di perairan selatan Bali, sementara di perairan utara berkisar satu meter.

