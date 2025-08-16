72 Paskibraka Bali Siap Kibarkan Merah Putih di HUT ke-80 RI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam prosesi yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Jumat (15/8).

Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia oleh 72 calon anggota Paskibraka Provinsi Bali Tahun 2025 yang akan bertugas pada Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, Minggu (17/8) besok.

Pada saat pengucapan ikrar, sebagai simbol kesetiaan pada NKRI, I Made Dwi Saputra Dananjaya yang bertindak sebagai pemimpin upacara memegang bendera Merah Putih.

Seusai pembacaan ikrar, Dananjaya dipandu untuk mencium bendera sebagai tanda bahwa ikrar yang telah diucapkan akan dilaksanakan sepenuh jiwa.

Prosesi dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Sekda Dewa Indra yang ditandai dengan pembacaan pernyataan pengukuhan, penyematan Lencana Latihan Kepemimpinan Perintis, dan pemasangan kendit kepada Dwi Saputra Dananjaya.

Pengukuhan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Sekda Bali Dewa Made Indra beserta jajaran Forkopimda Bali kepada 72 anggota Paskibraka Provinsi Bali.

Sekda Dewa Indra memuji semangat, antusiasme, dan stamina yang ditunjukkan para anggota Paskibraka Provinsi Bali.

“Mereka luar biasa. Oleh karena itu, kami optimistis pada tanggal 17 Agustus nanti mereka siap melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Sekda Bali Dewa Made Indra.