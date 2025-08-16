Koster Blak-blakan Tolak Kasino di Bali, Ungkap Rayuan Investasi Rp 100 Triliun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster bikin pengajuan mengejutkan saat mengundang pelaku wisata di Art Center Denpasar, kemarin (15/8).

Koster mengaku dirayu investor untuk membangun pusat perjudian kasino di Bali.

Namun, Koster dengan tegas menolak pengembangan perusahaan perjudian legal kasino meski dapat keuntungan Rp 100 triliun.

Menurut Gubernur Koster, dirinya tegas menolak kasino karena pariwisata Bali berlandaskan adat dan budaya.

Bagi Koster, pariwisata adalah masa depan Bali bahkan hingga hari ini pun 60 persen ekonomi Pulau Dewata bersumber dari sektor pariwisata.

Oleh karena itu, Pemprov Bali mendorong untuk menjaga pariwisata dengan kokoh dan berprinsip, tidak mudah dirayu untuk membangun sesuatu yang bertentangan dengan budaya.

“Saya diimingi (dijanjikan sesuatu yang membujuk), kalau ada kasino di Bali bapak langsung bisa dapat Rp 100 triliun,” kata Koster dilansir dari Antara.

Koster mengeklaim fokus Bali membangun pariwisata budaya belum memiliki saingan.