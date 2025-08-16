Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Sabtu (16/8), Lengkap!

JPNN.com

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 06:51 WIB
Pemedek bersiap sembahyang saat piodalan di Denpasar. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (16/8) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Wayan.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Wayang dan Kajeng Kliwon.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Sabtu (16/8) saat Saniscara Kliwon Wayang: Tersebar di Denpasar, Jembrana, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Banyuwangi
