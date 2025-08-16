Kalender Bali Sabtu (16/8): Baik untuk Membuat Ranjau & Memasang Jerat

JPNN.com

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 05:32 WIB
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 16 Agustus 2025 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Wayang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (16/8) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Wayan.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Wayang dan Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Sabtu 16 Agustus 2025 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Wayang: Hari baik untuk membuat ranjau & memasang jerat
