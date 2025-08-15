JPNN.com

Aksi Heroik Tim SAR, Evakuasi Atlet Paralayang Tabrak Tebing Pantai Melasti

Jumat, 15 Agustus 2025 – 20:58 WIB
Suasana simulasi latihan kesiapsiagaan SAR di pesisir Pantai Melasti, Kamis (14/8) kemarin. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang atlet paralayang dilaporkan menabrak tebing Pantai Melasti, Kuta Selatan, Kamis (14/8).

Laporan musibah itu diterima dari warga setempat, yang melihat langsung kejadian.

Korban atas nama Ricky Rahmadi mengalami cedera tulang belakang dan patah alat gerak bawah.

Dengan kondisi darurat diperlukan penanganan dan evakuasi secepatnya melalui udara.

Setelah korban mendapatkan penanganan medis awal, korban dibawa turun ke bawah tebing dengan menurunkan dua orang personel menggunakan teknik lowering.

Ambulans dari Puskesmas Kuta Selatan sudah siaga membawa korban menuju helipad, posisinya tidak jauh dari tempat penurunan korban.

Kronologi tersebut adalah bagian dari skenario Latihan Kesiapsiagaan SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Kegiatan melibatkan 30 personel dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dan 10 orang dari FKP3D Bali.

