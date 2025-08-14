JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Kamis (14/8), Cek Lokasi Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Kamis (14/8), Cek Lokasi Terdampak

Kamis, 14 Agustus 2025 – 09:34 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Kamis (14/8), Cek Lokasi Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas PLN memperbaiki jaringan listrik. Pemadaman listrik bergilir di Bali kembali berlanjut. Foto: ANTARA/HO - PLN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Kamis hari ini (14/8) terjadi di sejumlah titik di Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Kamis hari ini (14/8):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Jadwal Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali pemadaman listrik Bali PLN PT PLN Persero PLN UID Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gelandang Asing Bali United Buta Kekuatan Malut United, tetapi - JPNN.com Bali

    Gelandang Asing Bali United Buta Kekuatan Malut United, tetapi

  2. Malut United di atas Angin, Hendri Susilo Pelatih Terbaik Pekan 1 Super League - JPNN.com Bali

    Malut United di atas Angin, Hendri Susilo Pelatih Terbaik Pekan 1 Super League

  3. Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United - JPNN.com Bali

    Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU