Konjen Tiongkok Gelar Simposium di Bali, Indonesia & China Jaga Perdamaian Dunia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konjen Tiongkok di Denpasar Zhang Zhisheng mengatakan China dan Indonesia memiliki kekuatan penting dalam menjaga perdamaian dunia menyikapi krisis geopolitik yang berkembang saat ini.

Menurut Konjen Zhang Zhisheng, Tiongkok dan Indonesia memiliki kepentingan serta misi bersama dalam menjaga perdamaian dunia.

Hal tersebut diungkapkan Konjen Zhang Zhisheng saat simposium peringatan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China melawan agresi Jepang dan perang antifasis dunia di Denpasar, Bali, kemarin (12/8).

“Kedua negara punya misi menegakkan keadilan internasional," kata Konjen Tiongkok Zhang Zhisheng dilansir dari Antara.

Konjen Zhang Zhisheng mengatakan kedua negara bekerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya mendorong Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.

Hal tersebut berdasar semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung.

Ia menilai norma dasar tersebut juga sebagai bagian penting dari hukum dan tatanan dunia.

"Itu secara efektif telah menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia dan dunia serta mendorong perkembangan hubungan internasional yang sehat," ucapnya.