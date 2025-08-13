JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Konjen Tiongkok Gelar Simposium di Bali, Indonesia & China Jaga Perdamaian Dunia

Konjen Tiongkok Gelar Simposium di Bali, Indonesia & China Jaga Perdamaian Dunia

Rabu, 13 Agustus 2025 – 09:27 WIB
Konjen Tiongkok Gelar Simposium di Bali, Indonesia & China Jaga Perdamaian Dunia - JPNN.com Bali
Konsul Jenderal (Konjen) Tiongkok di Denpasar, Bali, Zhang Zhisheng di Denpasar, Bali, Selasa (12/8). Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konjen Tiongkok di Denpasar Zhang Zhisheng mengatakan China dan Indonesia memiliki kekuatan penting dalam menjaga perdamaian dunia menyikapi krisis geopolitik yang berkembang saat ini.

Menurut Konjen Zhang Zhisheng, Tiongkok dan Indonesia memiliki kepentingan serta misi bersama dalam menjaga perdamaian dunia.

Hal tersebut diungkapkan Konjen Zhang Zhisheng saat simposium peringatan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China melawan agresi Jepang dan perang antifasis dunia di Denpasar, Bali, kemarin (12/8).

Baca Juga:

“Kedua negara punya misi menegakkan keadilan internasional," kata Konjen Tiongkok Zhang Zhisheng dilansir dari Antara.

Konjen Zhang Zhisheng mengatakan kedua negara bekerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya mendorong Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.

Hal tersebut berdasar semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung.

Baca Juga:

Ia menilai norma dasar tersebut juga sebagai bagian penting dari hukum dan tatanan dunia.

"Itu secara efektif telah menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia dan dunia serta mendorong perkembangan hubungan internasional yang sehat," ucapnya.

Konjen Tingkong di Denpasar Zhang Zhisheng mengatakan China dan Indonesia memiliki kekuatan penting dalam menjaga perdamaian dunia menyikapi krisis geopolitik
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Konjen Tiongkok Konjen Tiongkok Zhang Zhisheng Bali Indonesia China Konferensi Asia Afrika Dasasila Bandung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara - JPNN.com Bali

    Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara

  2. Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol - JPNN.com Bali

    Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol

  3. Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian - JPNN.com Bali

    Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU