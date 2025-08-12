JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Lenovo Rilis Laptop, PC Desktop & Monitor Terbaru, Cocok untuk Gamer dan Kreator

Lenovo Rilis Laptop, PC Desktop & Monitor Terbaru, Cocok untuk Gamer dan Kreator

Selasa, 12 Agustus 2025 – 16:35 WIB
Lenovo Rilis Laptop, PC Desktop & Monitor Terbaru, Cocok untuk Gamer dan Kreator - JPNN.com Bali
Ilustrasi Lenovo yang dirilis hari ini. Ada laptop Legion dan Legion Pro terbaru dengan prosesor Intel® Core™ Ultra HX Seri 2, desktop Lenovo Legion Tower, Legion Monitor, hingga aksesori gaming yang menyempurnakan setiap langkah penggunanya. Foto: Lenovo Indonesia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lenovo hari ini resmi meluncurkan produk terbaru.

Peluncuran ini menegaskan visi Lenovo Legion "Reach Your Impossible", yakni untuk memberdayakan setiap gamer dan kreator agar dapat mencapai impian mereka melalui teknologi pintar yang mendukung performa luar biasa dalam pengalaman gaming maupun keseharian.

Legion bukan sekadar perangkat, melainkan pengalaman yang saling terhubung.

Baca Juga:

Ada laptop Legion dan Legion Pro terbaru dengan prosesor Intel® Core™ Ultra HX Seri 2, desktop Lenovo Legion Tower, Legion Monitor, hingga aksesori gaming yang menyempurnakan setiap langkah penggunanya.

“Peluncuran Lenovo Legion terbaru ini menegaskan komitmen delapan tahun kami dalam menghadirkan teknologi cerdas yang mendukung semangat Reach Your Impossible.

Di Lenovo, kami percaya setiap gamer memiliki potensi untuk melampaui batas, baik di dunia virtual maupun dalam keseharian mereka,” ujar Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, Melton Ciputra.

Baca Juga:

“Oleh karena itu, kami membangun ekosistem Lenovo Legion lebih dari sekadar perangkat.

Ini adalah pengalaman yang kohesif, dirancang untuk membekali para gamer dengan perangkat canggih, teknologi cerdas, serta dukungan layanan komprehensif untuk membantu mereka mewujudkan potensi tersebut,” imbuhnya.

Lenovo hari ini resmi meluncurkan produk terbaru. Ada laptop Legion dan Legion Pro terbaru dengan prosesor Intel® Core™ Ultra HX Seri 2 & desktop Lenovo Legion
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Lenovo Lenovo Indonesia laptop PC Desktop Monitor Gamer konten kreator

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor? - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor?

  2. Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi - JPNN.com Bali

    Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi

  3. Pesan Boris Kopitovic Setelah Laga Bali United vs Persik Berakhir Imbang, Berkelas - JPNN.com Bali

    Pesan Boris Kopitovic Setelah Laga Bali United vs Persik Berakhir Imbang, Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU