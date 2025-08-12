Lenovo Rilis Laptop, PC Desktop & Monitor Terbaru, Cocok untuk Gamer dan Kreator

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lenovo hari ini resmi meluncurkan produk terbaru.

Peluncuran ini menegaskan visi Lenovo Legion "Reach Your Impossible", yakni untuk memberdayakan setiap gamer dan kreator agar dapat mencapai impian mereka melalui teknologi pintar yang mendukung performa luar biasa dalam pengalaman gaming maupun keseharian.

Legion bukan sekadar perangkat, melainkan pengalaman yang saling terhubung.

Ada laptop Legion dan Legion Pro terbaru dengan prosesor Intel® Core™ Ultra HX Seri 2, desktop Lenovo Legion Tower, Legion Monitor, hingga aksesori gaming yang menyempurnakan setiap langkah penggunanya.

“Peluncuran Lenovo Legion terbaru ini menegaskan komitmen delapan tahun kami dalam menghadirkan teknologi cerdas yang mendukung semangat Reach Your Impossible.

Di Lenovo, kami percaya setiap gamer memiliki potensi untuk melampaui batas, baik di dunia virtual maupun dalam keseharian mereka,” ujar Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, Melton Ciputra.

“Oleh karena itu, kami membangun ekosistem Lenovo Legion lebih dari sekadar perangkat.

Ini adalah pengalaman yang kohesif, dirancang untuk membekali para gamer dengan perangkat canggih, teknologi cerdas, serta dukungan layanan komprehensif untuk membantu mereka mewujudkan potensi tersebut,” imbuhnya.