JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Unud Seleksi 149 Calon Mahasiswa Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Unud Seleksi 149 Calon Mahasiswa Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Selasa, 12 Agustus 2025 – 15:47 WIB
Unud Seleksi 149 Calon Mahasiswa Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana - JPNN.com Bali
Rektor Unud Prof Ketut Sudarsana memaparkan program Satu Keluarga Satu Sarjana ke Gubernur Bali Wayan Koster kemarin (11/8). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof I Ketut Sudarsana mengatakan program Satu Keluarga Satu Sarjana telah berjalan di kampusnya.

Tahun ini, Unud telah menyeleksi sekitar 149 calon mahasiswa dari berbagai program studi (prodi), termasuk Fakultas Kedokteran.

“Program ini terbuka untuk semua jurusan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” kata Prof Sudarsana saat audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster, kemarin (11/8).

Baca Juga:

Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk terus meningkatkan kuota program Satu Keluarga Satu Sarjana di tahun-tahun mendatang.

“Jika pendapatan daerah meningkat, kuota program ini akan bertambah,” ujar Gubernur Koster.

Koster mengatakan saat ini tengah mencari sumber pendapatan baru, salah satunya melalui pembangunan Turyapada Tower yang akan dilengkapi fasilitas wisata serta pemanfaatan pemancar oleh stasiun TV dan perusahaan telekomunikasi.

Baca Juga:

Program satu keluarga satu sarjana diprioritaskan bagi para lulusan SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu di seluruh Bali.

Program ini telah dimulai pada Agustus 2025 dan didukung 26 kampus negeri maupun swasta di Provinsi Bali.

Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof I Ketut Sudarsana mengatakan program Satu Keluarga Satu Sarjana telah berjalan di kampusnya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   unud Rektor Unud Prof Ketut Sudarsana beasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana Calon Mahasiswa mahasiswa Koster gubernur koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor? - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor?

  2. Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi - JPNN.com Bali

    Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi

  3. Pesan Boris Kopitovic Setelah Laga Bali United vs Persik Berakhir Imbang, Berkelas - JPNN.com Bali

    Pesan Boris Kopitovic Setelah Laga Bali United vs Persik Berakhir Imbang, Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU