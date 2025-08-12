Unud Seleksi 149 Calon Mahasiswa Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof I Ketut Sudarsana mengatakan program Satu Keluarga Satu Sarjana telah berjalan di kampusnya.

Tahun ini, Unud telah menyeleksi sekitar 149 calon mahasiswa dari berbagai program studi (prodi), termasuk Fakultas Kedokteran.

“Program ini terbuka untuk semua jurusan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” kata Prof Sudarsana saat audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster, kemarin (11/8).

Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk terus meningkatkan kuota program Satu Keluarga Satu Sarjana di tahun-tahun mendatang.

“Jika pendapatan daerah meningkat, kuota program ini akan bertambah,” ujar Gubernur Koster.

Koster mengatakan saat ini tengah mencari sumber pendapatan baru, salah satunya melalui pembangunan Turyapada Tower yang akan dilengkapi fasilitas wisata serta pemanfaatan pemancar oleh stasiun TV dan perusahaan telekomunikasi.

Program satu keluarga satu sarjana diprioritaskan bagi para lulusan SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu di seluruh Bali.

Program ini telah dimulai pada Agustus 2025 dan didukung 26 kampus negeri maupun swasta di Provinsi Bali.