Selasa, 12 Agustus 2025 – 09:22 WIB
Koster Ungkap Hasil Sidak ke Berawa Resort, Izin Klir, Tunggu AMDAL dari KLH - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Bupati Badung Wayan Adi Arnawa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke usaha pariwisata di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Minggu (10/8) lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Adi Arnawa beserta jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke usaha pariwisata di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Minggu (10/8) lalu.

Pembangunan akomodasi pariwisata oleh PT Pantai Berawa Resort di Jalan Pantai Berawa Gang Kedaton Desa Tibubeneng Kuta Utara Badung, menjadi lokasi pertama yang disidak.

Koster dan Adi Arnawa juga melakukan peninjauan sejumlah usaha di sekitar Pantai Berawa termasuk dua beach club terbesar di Bali, Finns Beach Club dan Atlas Beach Club.

Koster seusai sidak memastikan pembangunan resort di Pantai Berawa telah sesuai.

“Jadi dari kajiannya secara hukum layak, sudah ada timnya, kemudian tata ruangnya oke, detail tata ruangnya Kabupaten Badung juga oke.

Wilayah itu memang kawasan pariwisata, peruntukannya untuk pariwisata,” kata Gubernur Bali Wayan Koster.

Menurut Gubernur Koster, dirinya turun melakukan sidak untuk memastikan tak ada pelanggaran tata ruang provinsi dan kabupaten.

“Jadi, ada usulan dari pihak ketiga untuk perizinan membangun hotel.

Koster memastikan pembangunan akomodasi pariwisata itu legal, bahkan di lahan yang sedang dibangun dahulunya adalah usaha pariwisata yang berpindah tangan
