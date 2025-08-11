Dinas PUPR-KIM Bali Gelar Pameran Fotografi, Rekam Proyek Gedung Hingga Irigasi

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 22:42 WIB
Dinas PUPR-KIM menggelar pameran fotografi dalam rangka menyambut bulan kebangsaan dan HUT ke-67 Provinsi Bali, Senin (11/8). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-KIM) menggelar pameran fotografi dalam rangka menyambut bulan kebangsaan dan HUT ke-67 Provinsi Bali, Senin (11/8).

Pameran fotografi ini dibuka langsung Sekda Bali Dewa Made Indra.

Acara pembukaan ditandai dengan pemotongan pita oleh Sekda Bali yang disaksikan Kepala Dinas PUPR-KIM Nusakti Yasa Wedha, para kepala bidang, serta ASN di lingkungan Dinas PUPR-KIM.

Ada 38 karya foto hasil bidikan para ASN di lingkungan Dinas PUPR-KIM Bali.

Foto-foto tersebut merupakan dokumentasi kegiatan dari 10 bidang dan UPTD di lingkungan Dinas PUPR-KIM Provinsi Bali.

Karya yang dipajang mengelilingi ruang rapat utama ini menampilkan berbagai proyek strategis dan infrastruktur yang telah dibangun untuk masyarakat.

Mulai dari proyek gedung, jalan hingga irigasi.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dinas PUPR-KIM yang memaknai Bulan Kebangsaan melalui lomba dan pameran foto yang nilainya jauh melampaui sekadar kompetisi.

