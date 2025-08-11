Canggih, Layanan Pemeriksaan DNA Kini Tersedia di RSUD Buleleng, Ini Tujuannya

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 22:20 WIB
Layanan pemeriksaan DNA (Deoxyribonucleic Acid) kini hadir di RSUD Buleleng. Foto: Dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, BULELENG - Layanan pemeriksaan DNA (Deoxyribonucleic Acid) kini hadir di RSUD Buleleng.

Layanan baru ini menjadi bagian dari penguatan layanan mediko-legal, khususnya untuk mendukung proses penegakan hukum di wilayah Buleleng dan sekitarnya.

“Cukup banyak kasus hukum, baik pidana maupun perdata yang membutuhkan pembuktian ilmiah untuk mengungkap kebenaran.

RSUD Buleleng melalui layanan mediko-legal berkomitmen memberikan kontribusi dalam hal ini, salah satunya melalui pemeriksaan DNA,” ujar Direktur Utama RSUD Buleleng dr Putu Arya Nugraha, Senin (11/8).

Dokter Arya Nugraha mengatakan penyediaan layanan ini berawal dari kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang hukum dan identifikasi personal.

Menurutnya, pemeriksaan DNA terbukti krusial dalam berbagai perkara.

Mulai untuk kepentingan identifikasi pelaku kejahatan, pengungkapan kasus pelecehan seksual, penentuan garis keturunan, hingga identifikasi jenazah tanpa identitas.

“Layanan ini mulai bisa diakses secara resmi sejak tahun ini, setelah tahap penjajakan dilakukan sejak tahun sebelumnya,” kata dr. Putu Arya Nugraha dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Pemeriksaan DNA di RSUD Buleleng termasuk kategori layanan pro justitia, yakni layanan yang dilakukan atas permintaan lembaga penegak hukum seperti kepolisian
TAGS   DNA Deoxyribonucleic Acid Layanan DNA rsud buleleng layanan mediko-legal bpjs kesehatan

