JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Sidak Berawa Resort, FINNS & Atlas Beach Club, Bupati Arnawa Sentil Regulasi

Koster Sidak Berawa Resort, FINNS & Atlas Beach Club, Bupati Arnawa Sentil Regulasi

Senin, 11 Agustus 2025 – 10:32 WIB
Koster Sidak Berawa Resort, FINNS & Atlas Beach Club, Bupati Arnawa Sentil Regulasi - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Bupati Badung Wayan Adi Arnawa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke usaha pariwisata di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Minggu (10/8) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Adi Arnawa beserta jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke usaha pariwisata di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Minggu (10/8) kemarin.

Pembangunan akomodasi pariwisata oleh PT Pantai Berawa Resort di Jalan Pantai Berawa Gang Kedaton Desa Tibubeneng Kuta Utara Badung, menjadi lokasi pertama yang disidak.

Koster dan Adi Arnawa juga melakukan peninjauan sejumlah usaha di sekitar Pantai Berawa termasuk dua beach club terbesar di Bali, Finns Beach Club dan Atlas Beach Club.

Baca Juga:

Bupati Badung Adi Arnawa mengatakan secara prinsip Gubernur Koster memerintahkan Pemkab Badung agar benar-benar menjaga kawasan Pantai Berawa.

Terutama masalah regulasi dan yang paling penting terkait tata ruang serta bangunan di wilayah ini.

Koster juga meminta Pemkab Badung agar setiap pembangunan akomodasi pariwisata memenuhi beberapa standar, di antaranya akses, tempat parkir, pengolahan sampah dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Baca Juga:

"Bapak Gubernur (Koster) mengapresiasi dan ke depan akan melakukan langkah-langkah yang akan menjaga Bali ini," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Perbekel Tibubeneng I Made Kamajaya mengapresiasi sidak yang dilakukan Gubernur Koster dan Bupati Adi Arnawa.

Koster dan Adi Arnawa juga melakukan peninjauan sejumlah usaha di sekitar Pantai Berawa termasuk dua beach club terbesar di Bali, FINNS dan Atlas Beach Club
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster FINNS Beach Club Berawa Resort Atlas Beach Club Bupati Badung Adi Arnawa sidak pantai berawa Proyek Akomodasi Wisata

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik - JPNN.com Bali

    Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik

  2. Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang, tetapi Minim Gol - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang, tetapi Minim Gol

  3. Statistik Bali United vs Persik: Tuan Rumah Mendominasi, Lemah Finishing - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Persik: Tuan Rumah Mendominasi, Lemah Finishing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU