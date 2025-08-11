Koster Sidak Berawa Resort, FINNS & Atlas Beach Club, Bupati Arnawa Sentil Regulasi

bali.jpnn.com, BADUNG - Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Adi Arnawa beserta jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke usaha pariwisata di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Minggu (10/8) kemarin.

Pembangunan akomodasi pariwisata oleh PT Pantai Berawa Resort di Jalan Pantai Berawa Gang Kedaton Desa Tibubeneng Kuta Utara Badung, menjadi lokasi pertama yang disidak.

Koster dan Adi Arnawa juga melakukan peninjauan sejumlah usaha di sekitar Pantai Berawa termasuk dua beach club terbesar di Bali, Finns Beach Club dan Atlas Beach Club.

Bupati Badung Adi Arnawa mengatakan secara prinsip Gubernur Koster memerintahkan Pemkab Badung agar benar-benar menjaga kawasan Pantai Berawa.

Terutama masalah regulasi dan yang paling penting terkait tata ruang serta bangunan di wilayah ini.

Koster juga meminta Pemkab Badung agar setiap pembangunan akomodasi pariwisata memenuhi beberapa standar, di antaranya akses, tempat parkir, pengolahan sampah dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Bapak Gubernur (Koster) mengapresiasi dan ke depan akan melakukan langkah-langkah yang akan menjaga Bali ini," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Perbekel Tibubeneng I Made Kamajaya mengapresiasi sidak yang dilakukan Gubernur Koster dan Bupati Adi Arnawa.