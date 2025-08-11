Kabar Gembira untuk Dokter di Buleleng, Digelontor Beasiswa Genjot Kompetensi

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 09:50 WIB
Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra menyiapkan beasiswa untuk mahasiswa kedokteran, dokter dan perawat yang mau meningkatkan kompetensinya. Foto: Dok. JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - Kabar gembira untuk para dokter, perawat dan calon mahasiswa kedokteran di Kabupaten Buleleng, Bali.

Pemkab Buleleng menyiapkan beasiswa untuk meningkatkan kompetensi dokter di daerah tersebut.

Pemberian beasiswa ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

"Pemberian beasiswa merupakan bagian dari komitmen Pemkab Buleleng dalam meningkatkan kualitas kesehatan," kata Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dilansir dari Antara.

Kabar gembira itu diungkapkan Bupati Sutjidra saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Buleleng di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja kemarin.

Bupati I Nyoman Sutjidra mengatakan pemberian beasiswa ini tak hanya untuk kampus di dalam negeri, termasuk juga universitas luar negeri.

Politikus PDI Perjuangan yang juga seorang dokter ini, menekankan komitmen Pemkab Buleleng dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.

Menurutnya, Pemkab Buleleng sedang menjajaki kerja sama dengan sejumlah universitas di luar negeri, seperti Shanghai, Tiongkok, dan India.

