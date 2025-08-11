JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Senin (11/8): Baik untuk Membuka Sekolah & Berjualan, Murah Rezeki

Kalender Bali Senin (11/8): Baik untuk Membuka Sekolah & Berjualan, Murah Rezeki

Senin, 11 Agustus 2025 – 05:16 WIB
Kalender Bali Senin (11/8): Baik untuk Membuka Sekolah & Berjualan, Murah Rezeki - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Senin 11 Agustus 2025 bertepatan dengan Soma Kliwon Wayang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (11/8) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Kliwon Wayang.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (11/8) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Senin 11 Agustus 2025 bertepatan dengan Soma Kliwon Wayang: Hari baik untuk membuka sekolah & berjualan, murah rezeki
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Membuka Sekolah Hari Baik Berjualan Kalender Bali Senin 11 Agustus 2025 Ala Ayuning Dewasa Ayu Soma Kliwon Wayang Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik - JPNN.com Bali

    Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik

  2. Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang, tetapi Minim Gol - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang, tetapi Minim Gol

  3. Statistik Bali United vs Persik: Tuan Rumah Mendominasi, Lemah Finishing - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Persik: Tuan Rumah Mendominasi, Lemah Finishing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU