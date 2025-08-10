Koster Happy Naik Trans Metro Dewata Bisa Bayar Pakai QRIS, Ada Diskon Menarik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik program Bank Indonesia (BI) tentang perluasan akseptasi digitalisasi pembayaran nontunai menggunakan QRIS di bus Trans Metro Dewata (TMD).

Program penggunaan QRIS di Trans Metro Dewata akan mulai launching pada 14 Agustus 2025.

“Kami mohon dukungan agar program ini berjalan lancar,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja.

Program QRIS ini akan uji coba selama dua bulan.

Selama dua bulan pihak pengelola akan memberikan diskon harga tiket Rp 1.000 kepada masyarakat Bali pengguna Trans Metro Dewata.

Diskon ini sangat menarik mengingat harga tiketnya semula mencapai Rp 4.400.

Program ini tentu saja disambut gembira Gubernur Koster.

Koster pun mengajak masyarakat Bali menggunakan layanan Trans Metro Dewata.