JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Happy Naik Trans Metro Dewata Bisa Bayar Pakai QRIS, Ada Diskon Menarik

Koster Happy Naik Trans Metro Dewata Bisa Bayar Pakai QRIS, Ada Diskon Menarik

Minggu, 10 Agustus 2025 – 01:46 WIB
Koster Happy Naik Trans Metro Dewata Bisa Bayar Pakai QRIS, Ada Diskon Menarik - JPNN.com Bali
Penumpang bus Trans Metro Dewata bisa membayar pakai QRIS atau e-money. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik program Bank Indonesia (BI) tentang perluasan akseptasi digitalisasi pembayaran nontunai menggunakan QRIS di bus Trans Metro Dewata (TMD).

Program penggunaan QRIS di Trans Metro Dewata akan mulai launching pada 14 Agustus 2025.

“Kami mohon dukungan agar program ini berjalan lancar,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja.

Baca Juga:

Program QRIS ini akan uji coba selama dua bulan.

Selama dua bulan pihak pengelola akan memberikan diskon harga tiket Rp 1.000 kepada masyarakat Bali pengguna Trans Metro Dewata.

Diskon ini sangat menarik mengingat harga tiketnya semula mencapai Rp 4.400.

Baca Juga:

Program ini tentu saja disambut gembira Gubernur Koster.

Koster pun mengajak masyarakat Bali menggunakan layanan Trans Metro Dewata.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik program Bank Indonesia (BI) tentang perluasan akseptasi digitalisasi pembayaran nontunai menggunakan QRIS di bus TMD
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Trans Metro Dewata Bus TMD QRIS e-Money diskon Bank Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik

  2. Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik

  3. Arthur Irawan Puji Habis-habisan Ong Kim Swee: Teliti & Terorganisir - JPNN.com Bali

    Arthur Irawan Puji Habis-habisan Ong Kim Swee: Teliti & Terorganisir

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU