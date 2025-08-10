Mendagri Jawab Teka-teki Plt Bupati Kolaka Timur di Bali Setelah OTT KPK

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung bergerak setelah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditangkap KPK usai mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar.

Mendagri Tito Karnavian mengaku mulai berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka untuk menyiapkan pelaksana tugas (plt) Bupati Kolaka Timur.

Hal itu dilontarkan Mendagri Tito Karnavian seusai Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali.

“Saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) Pak Andi untuk segera (menyiapkan) kalau memang nanti ditahan atau tidak,” kata Mendagri Tito Karnavian dilansir dari Antara.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditangkap KPK Jumat (8/8) lalu.

Bupati Abdul Aziz diamankan setelah diduga berkaitan dengan kasus dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit.

“Kalau tidak ditahan yang bersangkutan tetap bekerja, tetapi kalau ditahan, akan dikeluarkan surat dari gubernur dan dari saya juga akan menyampaikan agar wakilnya menjadi plt,” kata Mendagri.

Mendagri mengatakan masih ingin melihat proses hukum yang berjalan.