Koster Dukung PDHI Bali Kendalikan Anjing Liar & Tekan Rabies, Sentil TNI dan Polri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pengendalian rabies.

Hal ini penting agar penanganan dilakukan secara terkoordinasi dan terjamin keamanannya.

Apalagi kasus rabies dapat menular ke manusia dan berdampak negatif pada citra pariwisata Bali.

“Ini menyangkut keselamatan manusia dan nama baik Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Jangan takut bekerja karena isu yang berseliweran di media sosial.

Kalau terlalu takut, malah tidak bekerja,” ujar Koster saat menerima Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali drh. I Dewa Made Anom dan jajaran.

Koster juga menyatakan dukungannya atas langkah-langkah konkret yang telah dilakukan PDHI Bali dan instansi terkait.

Ia menegaskan bahwa pengendalian anjing liar dan vaksinasi hewan peliharaan harus dilakukan dengan tegas, tetapi tetap berperikemanusiaan, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas.