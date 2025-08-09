JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Dukung PDHI Bali Kendalikan Anjing Liar & Tekan Rabies, Sentil TNI dan Polri

Koster Dukung PDHI Bali Kendalikan Anjing Liar & Tekan Rabies, Sentil TNI dan Polri

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 21:28 WIB
Koster Dukung PDHI Bali Kendalikan Anjing Liar & Tekan Rabies, Sentil TNI dan Polri - JPNN.com Bali
Petugas Dinas Pertanian Kota Denpasar, Bali menyosialisasikan pencegahan rabies kepada para pemilik anjing di Denpasar. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pengendalian rabies.

Hal ini penting agar penanganan dilakukan secara terkoordinasi dan terjamin keamanannya.

Apalagi kasus rabies dapat menular ke manusia dan berdampak negatif pada citra pariwisata Bali.

Baca Juga:

“Ini menyangkut keselamatan manusia dan nama baik Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Jangan takut bekerja karena isu yang berseliweran di media sosial.

Kalau terlalu takut, malah tidak bekerja,” ujar Koster saat menerima Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali drh. I Dewa Made Anom dan jajaran.

Baca Juga:

Koster juga menyatakan dukungannya atas langkah-langkah konkret yang telah dilakukan PDHI Bali dan instansi terkait.

Ia menegaskan bahwa pengendalian anjing liar dan vaksinasi hewan peliharaan harus dilakukan dengan tegas, tetapi tetap berperikemanusiaan, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas.

Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pengendalian rabies di Pulau Dewata yang kian mengkhawatirkan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster rabies anjing liar Bali pdhi bali TNI Polri Vaksin Rabies penampungan anjing liar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arthur Irawan Puji Habis-habisan Ong Kim Swee: Teliti & Terorganisir - JPNN.com Bali

    Arthur Irawan Puji Habis-habisan Ong Kim Swee: Teliti & Terorganisir

  2. Persik Termotivasi Hasil PSIM & Persijap, Novri Setiawan Sentil Bali United - JPNN.com Bali

    Persik Termotivasi Hasil PSIM & Persijap, Novri Setiawan Sentil Bali United

  3. Ong Kim Swee Percaya Diri, Skuad Inti Persik Kediri Kontra Bali United Terbentuk - JPNN.com Bali

    Ong Kim Swee Percaya Diri, Skuad Inti Persik Kediri Kontra Bali United Terbentuk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU