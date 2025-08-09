JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (9/8): Baik Membangun atau Memindahkan Rumah

Kalender Bali Sabtu (9/8): Baik Membangun atau Memindahkan Rumah

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 05:39 WIB
Kalender Bali Sabtu (9/8): Baik Membangun atau Memindahkan Rumah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 9 Agustus 2025 bertepatan dengan Saniscara Pon Ugu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (9/8) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Pon Ugu.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (9/8) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 9 Agustus 2025 bertepatan dengan Saniscara Pon Ugu: Hari baik untuk membangun atau memindahkan rumah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membangun Rumah Hari Baik Memindahkan Rumah Hari Baik Kalender Bali Kalender Bali Sabtu 9 Agustus 2025 Ala Ayuning Dewasa Ayu Saniscara Pon Ugu Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ong Kim Swee Percaya Diri, Skuad Inti Persik Kediri Kontra Bali United Terbentuk - JPNN.com Bali

    Ong Kim Swee Percaya Diri, Skuad Inti Persik Kediri Kontra Bali United Terbentuk

  2. Bali United Libur Latihan Menjelang Kontra Persik, Thijmen Goppel Berbagi Kabar - JPNN.com Bali

    Bali United Libur Latihan Menjelang Kontra Persik, Thijmen Goppel Berbagi Kabar

  3. Pemain Termahal Super League Tak Sabar Laga Debut, Ini Targetnya di Bali United - JPNN.com Bali

    Pemain Termahal Super League Tak Sabar Laga Debut, Ini Targetnya di Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU