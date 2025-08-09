JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster tak Omon-Omon, Zulkifli Hasan: Ada Pidana Jika TPA Suwung tak Tutup

Koster tak Omon-Omon, Zulkifli Hasan: Ada Pidana Jika TPA Suwung tak Tutup

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 01:01 WIB
Koster tak Omon-Omon, Zulkifli Hasan: Ada Pidana Jika TPA Suwung tak Tutup - JPNN.com Bali
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster soal ancaman pidana jika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung tidak segera ditutup ternyata bukan omon-omon.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pernyataan Gubernur Koster valid dan berdasar undang-undang.

"Ya kan sudah ada undang-undangnya, open dumping sudah tidak boleh lagi," ujar Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Ketum PAN ini tidak membantah pernyataan Gubernur Koster karena memang tidak ada alasan lain dari rencana penutupan TPA Suwung.

Zulhas menegaskan penutupan TPA Suwung demi keberlanjutan lingkungan sehingga masyarakat Denpasar dan Badung yang terdampak untuk bersabar.

Menurut Zulhas, pemerintah sedang menyelesaikan aturan mengenai penggunaan teknologi untuk mengubah sampah menjadi energi listrik.

Baca Juga:

Zulhas memastikan setelah aturannya selesai maka pemerintah dapat memproses tumpukan sampah tersebut.

"Mungkin beberapa hari lagi selesai (aturannya).

Pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster soal ancaman pidana jika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung tidak segera ditutup ternyata bukan omon-omon.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster tpa suwung pidana Menko Pangan Zulkifli Hasan Denpasar Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Libur Latihan Menjelang Kontra Persik, Thijmen Goppel Berbagi Kabar - JPNN.com Bali

    Bali United Libur Latihan Menjelang Kontra Persik, Thijmen Goppel Berbagi Kabar

  2. Pemain Termahal Super League Tak Sabar Laga Debut, Ini Targetnya di Bali United - JPNN.com Bali

    Pemain Termahal Super League Tak Sabar Laga Debut, Ini Targetnya di Bali United

  3. Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU