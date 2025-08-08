JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Sengketa Mie Gacoan & LMK SELMI Berakhir di Bali, Bayar Royalti Rp 2,2 Miliar

Sengketa Mie Gacoan & LMK SELMI Berakhir di Bali, Bayar Royalti Rp 2,2 Miliar

Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:33 WIB
Sengketa Mie Gacoan & LMK SELMI Berakhir di Bali, Bayar Royalti Rp 2,2 Miliar - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas menyaksikan kedua belah yang bersengketa hak cipta, Mie Gacoan diwakili Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira Pramita, dan perwakilan LMK SELMI diwakili Ramsudin Manulang, saat menandatangani kesepatan damai di Kanwil Kemenkum Bali, Jumat (8/8). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sengketa Hak Cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dan PT Mitra Bali Sukses (MBS), pemegang lisensi merek Mie Gacoan, berakhir Jumat (8/8).

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas hadir langsung di Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menyaksikan kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian perdamaian.

Pihak Mie Gacoan diwakili Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira Pramita, sementara perwakilan LMK SELMI diwakili Ramsudin Manulang.

Baca Juga:

Pihak Mie Gacoan bersedia mengakhiri konflik Hak Cipta setelah bersedia membayar royalti sebesar Rp 2,2 miliar untuk periode 2022-2025.

Pembayaran royalti ini berlaku untuk semua gerai Mie Gacoan yang ada di Bali, Jawa, Lombok dan Sumatra di bawah bendera PT Mitra Bali Sukses (MBS).

Menkum Supratman menjelaskan kedua pihak telah sepakat untuk berdamai dan PT MBS bersedia membayar kewajibannya kepada LMK SELMI.

Baca Juga:

Bagi Menteri Supratman, momentum ini harus dilihat sebagai contoh baik dari kedua pihak untuk menghargai kekayaan intelektual, khususnya penghargaan kepada para pencipta musik.

“Momen perjanjian damai ini bukan hanya soal jumlah royalti yang dibayarkan, tetapi lebih penting adalah kebesaran jiwa kedua belah pihak.

Sengketa Hak Cipta antara LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dan PT Mitra Bali Sukses pemegang lisensi merek Mie Gacoan berakhir di Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mie Gacoan Waralaba Mie Gacoan hak cipta Bali PT Mitra Bali Sukses Direktur PT Mitra Bali Sukses LMK SELMI Menkum Supratman Andi Agtas Kemenkum Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Libur Latihan Menjelang Kontra Persik, Thijmen Goppel Berbagi Kabar - JPNN.com Bali

    Bali United Libur Latihan Menjelang Kontra Persik, Thijmen Goppel Berbagi Kabar

  2. Pemain Termahal Super League Tak Sabar Laga Debut, Ini Targetnya di Bali United - JPNN.com Bali

    Pemain Termahal Super League Tak Sabar Laga Debut, Ini Targetnya di Bali United

  3. Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU