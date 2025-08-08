Dana Desa untuk Bali Cair, Buleleng & Tabanan Paling Banyak, Sebegini Besarannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar gembira untuk masyarakat Bali.

Pemerintah pusat akhirnya menyalurkan dana desa sebesar Rp 421,12 miliar untuk Provinsi Bali selama semester I 2025.

Angka tersebut sudah mencapai 63 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 667,21 miliar.

Perinciannya sebesar Rp 306,94 miliar adalah dana desa dengan program atau kegiatan tertentu dan tidak bisa digunakan untuk keperluan lain di luar yang sudah ditetapkan atau earmark.

Sisanya sebesar Rp 114,18 miliar adalah non earmark atau program di luar agenda khusus itu.

"Kami menggesa supaya belanja segera disalurkan," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Bali Muhammad Mufti Arkan dilansir dari Antara.

Menurut Mufti Arkan, dana desa tahap pertama sudah tersalurkan seluruhnya kepada 636 desa yang ada di sembilan kabupaten/kota di Bali.

Tahap kedua mulai disalurkan kepada 66 desa untuk dana desa earmark dan 74 desa untuk dana desa non earmark.