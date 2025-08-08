Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Jumat (8/8), Lengkap!

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 05:45 WIB
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/nym/kye.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (8/8) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Paing Ugu.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Karo.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Jumat (8/8) saat Sukra Paing Ugu: Tersebar di Besakih, Pejeng, Tabanan, Karangasem dan Buleleng
