Program MBG Menyasar Desa Adat Akah Klungkung, Anak Terima Banyak Manfaat

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG adalah langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penguatan gizi.

Sosialisasi program MBG yang berlangsung Jumat (1/8) lalu mengambil bertempat di Bale Banjar Sangging, Desa Adat Akah, Klungkung.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam menjalani pola hidup sehat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani, tenaga ahli Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Mochamad Halim, staf Promosi dan Edukasi Gizi BGN Teguh Suparngadi, dan Dosen Universitas Udayana Ni Wayan Purnami Rusadi.

Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani menjelaskan program MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah.

“Program MBG ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ucap Tutik Kusuma.

“Studi dari World Bank pada 2024 menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi tidak hanya meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah, tetapi juga mengurangi angka malnutrisi dan stunting,” imbuhnya.