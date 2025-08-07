JPNN.com

Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Meluas, Cek Lokasi Terdampak di Bali!

Kamis, 07 Agustus 2025 – 08:03 WIB
Ilustrasi pemadaman listrik di Bali. PLN Distribusi Bali melakukan pemeliharaan jaringan listrik hari ini di sejumlah titik di kawasan padat penduduk. Foto: ANTARA/ M Imam Pramana

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Kamis hari ini (7/8) terjadi di sejumlah titik di Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Kamis hari ini (7/8):

 

