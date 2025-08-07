ITDC Tutup Objek Wisata Waterblow Nusa Dua, Imbas Gelombang Tinggi

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Bagi turis asing dan domestik yang berniat menikmati objek wisata waterblow di kawasan pengelolaan the Nusa Dua, Badung, Bali, mohon menunda dahulu sementara waktu.

Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola the Nusa Dua resmi menutup sementara objek wisata waterblow.

Penutupan objek wisata yang menawarkan atraksi deburan ombak pantai selatan dan batu karang ini imbas gelombang tinggi yang menerjang wilayah pesisir beberapa hari terakhir.

"Kami putuskan tutup sementara mulai Rabu 6 Agustus 2025 hingga ada pemberitahuan lebih lanjut," kata General Manager the Nusa Dua ITDC I Made Agus Dwiatmika dilansir dari Antara.

Keputusan penutupan sementara itu diambil berdasarkan hasil pemantauan langsung tim operasional dan merujuk pada peringatan resmi dari BMKG Wilayah III Denpasar.

Dalam rilis resminya, BMKG memprediksi potensi terjadinya gelombang tinggi pada periode 6 - 9 Agustus 2025.

The Nusa Dua saat ini melakukan upaya pengamanan tambahan, yang difokuskan pada dua pulau di kawasan wisata itu, yaitu Peninsula Island dan Pulau Nusa Dharma.

Untuk di Peninsula Island, the Nusa Dua menempatkan personel pengamanan tambahan di area-area dengan risiko tinggi, terutama di sekitar waterblow dan Pura Bias Tugel.