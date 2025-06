Makepung Kapolda Cup 2025: 250 Pasang Kerbau Adu Cepat, Peserta Meningkat

bali.jpnn.com, JEMBRANA - 250 pasang kerbau yang terbagi dalam dua regu ijo gading barat dan ijo gading timur mengikuti ajang bergengsi tahunan Makepung Kapolda Cup 2025 di Sirkuit All in One, Desa Pengambengan, Minggu (29/6). Jumlah peserta tahun ini bertambah dari tahun sebelumnya, dari 230 pasang menjadi 250 pasang kerbau. Hal ini menunjukkan minat, animo dan kecintaan masyarakat terhadap Mekepung sebagai salah satu budaya di Jembrana sangat luar biasa. Baca Juga: Sirkuit All In One Jembrana Beroperasi, Menteri Sandi: Jadi Pusat Parekraf di Bali Makepung Kapolda Cup 2025 dibuka langsung Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya didampingi Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, Forkopimda Jembrana serta PJU Polda Bali. Irjen Daniel Adityajaya berharap kegiatan Makepung Kapolda Cup agar terus dilaksanakan, sehingga kegiatan ini bukan hanya satu kali, tetapi terus berlanjut khususnya di Kabupaten Jembrana. “Makepung adalah salah satu budaya lokal yang harus dilestarikan. Baca Juga: Jembrana Bangun Sirkuit Terpadu, Target seperti Kecak Dance di Uluwatu Selain ada nilai kebersamaan, gotong royong dan sportifitas, budaya luhur ini harus dilestarikan,” ujar Irjen Daniel Adityajaya. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menuturkan makepung menjadi daya tarik wisata yang potensial, karena ciri khas dan keunikannya yang tiada duanya di Bali, bahkan di tingkat nasional maupun internasional.

250 pasang kerbau mengikuti ajang bergengsi tahunan Makepung Kapolda Cup 2025 di Sirkuit All in One, Desa Pengambengan, Minggu (29/6).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News