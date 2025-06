475 Personel Polda Bali Amankan KTT Asia Pacific & CCE Forum 2025

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali kembali menjadi tuan rumah pertemuan internasional setelah vakum hampir lima bulan.

Mulai Senin hari ini (16/6) hingga Kamis (19/6) mendatang berlangsung dua ajang internasional di kawasan ITDC Nusa Dua, Badung.

Dua ajang itu, yakni The 9th Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination dan The 2nd Global Cervical Cancer Elimination (CCE) Forum 2025.

Untuk mengamankan dua event tersebut, Polda Bali menggelar operasi dengan sandi Puri Agung 1 2025 melibatkan 475 personel.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya memimpin langsung apel gelar pasukan di sentral parkir kawasan ITDC Nusa Dua, Senin (16/6).

“Bali kembali terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan dua event Internasional.

Pertemuan ini membahas tentang kesehatan yang akan mempertemukan para pemimpin negara dan para tokoh penting hingga para advertise di bidangnya,” ujar Irjen Daniel Adityajaya.

Oleh karena itu, jenderal polisi bintang dua ini meminta anggota untuk memaksimalkan pengamanan para delegasi negara peserta KTT.