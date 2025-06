Balinale 2025: Tayangkan 70 Film dari 32 Negara, Flow Jadi Pembuka

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali International Film Festival (Balinale) kembali bergulir.

Edisi ke-18 berlangsung pada 1 – 7 Juni 2025 di ICON Bali Mall, Sanur, Denpasar.

Balinale 2025 menampilkan lebih dari 70 film dari 32 negara, termasuk delapan pemutaran perdana dunia, 25 pemutaran perdana Asia, dan 16 pemutaran perdana internasional, serta 23 film Indonesia.

Pembukaan Festival akan menampilkan film animasi pemenang Academy Award 2025, Flow, yang disutradarai oleh Gints Zilbalodis asal Latvia.

Malam penutupan akan menampilkan dua film IMAX yang syuting di Indonesia, yakni Under the Sea oleh Howard Hall (AS, Kanada) dan Born to be Wild oleh David Lickley (AS).

Pendiri dan Direktur Festival Balinale, Deborah Gabinetti, menyatakan festival ini menyajikan perjalanan sinematik yang menjembatani budaya, menampilkan kisah-kisah lokal dan internasional, serta memperkuat posisi Bali sebagai pusat budaya dan kreativitas.

"Balinale selalu percaya pada kekuatan narasi untuk menghubungkan, menantang, dan menginspirasi.

Di Sanur, kami tidak hanya menemukan tempat, tetapi juga rumah yang bernapas dengan budaya dan kreativitas.