Pertamina UMK Academy 2025: 288 Mitra Binaan di Jatimbalinus Siap Naik Kelas

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyelenggarakan kick off program Pertamina UMK Academy 2025 dengan cakupan Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh 288 mitra binaan dari berbagai wilayah yang siap naik kelas dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Pertamina UMK Academy ini merupakan program tahun kedua yang telah berjalan dengan sistem pendampingan berkelanjutan dengan tujuan mendorong pertumbuhan UMKM melalui peningkatan kapasitas digital, manajerial, serta akses pasar.

Program ini hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi lesunya perekonomian, dan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Tahun ini, pendampingan akan dilakukan oleh 10 akselerator lokal yang tersebar di empat provinsi.

Para mitra nantinya akan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: Go Online, Go Digital, Go Modern, dan Go Global, sesuai dengan tahap dan kebutuhan dari UMK masing-masing.

Acara kick off dibuka secara resmi oleh Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Ahad Rahedi menyampaikan tujuan UMK Academy untuk mendukung tulang punggung ekonomi nasional.